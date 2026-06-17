انهيار طريق وممر مائي يهدد سلامة السكان في قوبا

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

تسبب انهيار ممر مائي وطريق رئيسي يربط المجمع السكني "ألماز قازمالار" بقرية نوكادي الأولى مع عاصمة ولاية قوبا في نشوء وضع خطير يهدد حركة المرور.

وأدت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في شهري مارس وأبريل إلى تدمير الممر المائي الواقع فوق وادي النهر وانهيار أجزاء من الطريق، مما يجعله عرضة لمزيد من التآكل اليومي نتيجة استمرار عبور السكان لعدم وجود طريق بديل قريب يخدم المجمع الذي يضم نحو 100 منزل.

وأعلن ممثل الدائرة الإدارية للقرية جيهون قديروف أن الجهات الحكومية المعنية ولجنة الطوارئ بالولاية عاينت الموقع وأعدت تقريراً بالخسائر، مؤكداً إدراج مشروع تجديد الممر المائي المتضرر ضمن الخطط المقبلة.