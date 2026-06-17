رئيسا أقتا وصندوق إيفاد يبحثان التعاون في سلامة الأغذية والزراعة المستدامة

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

عقد رئيس وكالة أذربيجان لسلامة الأغذية أقتا قوشقار تهمزلي اجتماعاً مع المبعوثة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد دينا صالح مع الوفد المرافق لها.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في مجالات سلامة الأغذية والتنمية الزراعية وتعزيز نظم الزراعة المستدامة إلى جانب استعراض نتائج الشراكة المثمرة المستمرة لسنوات طويلة بين أذربيجان والصندوق وآفاقها المستقبلية.

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول دراسة خبرات إيفاد في تحسين نظام تحديد الهوية وتسجيل الحيوانات والكشف المبكر عن أمراض الحيوان والنبات ومراقبتها وتعزيز آليات الرقابة القائمة على المخاطر، فضلاً عن إنشاء مناطق خالية من الأمراض والآفات الحجرية، حيث اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك وتوسيع الدعم الفني وتبادل الخبرات.