رئيسا أقتا وصندوق إيفاد يبحثان التعاون في سلامة الأغذية والزراعة المستدامة
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
عقد رئيس وكالة أذربيجان لسلامة الأغذية أقتا قوشقار تهمزلي اجتماعاً مع المبعوثة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد دينا صالح مع الوفد المرافق لها.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في مجالات سلامة الأغذية والتنمية الزراعية وتعزيز نظم الزراعة المستدامة إلى جانب استعراض نتائج الشراكة المثمرة المستمرة لسنوات طويلة بين أذربيجان والصندوق وآفاقها المستقبلية.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول دراسة خبرات إيفاد في تحسين نظام تحديد الهوية وتسجيل الحيوانات والكشف المبكر عن أمراض الحيوان والنبات ومراقبتها وتعزيز آليات الرقابة القائمة على المخاطر، فضلاً عن إنشاء مناطق خالية من الأمراض والآفات الحجرية، حيث اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك وتوسيع الدعم الفني وتبادل الخبرات.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر الذهب الى 4327 دولار
- [11:33]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:29]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:27]
المنسق العام للمناطق المحررة يترأس اجتماعا موسعا في مدينة أغدَره
- 17.06.2026 [18:26]
افتتاح معرض ترويج الشركات المحلية السابع في باكو بمشاركة أكثر من 300 شركة
- 17.06.2026 [18:04]
البطل البارالمبي الأذربيجاني يتوج بفضية جائزة تونس الكبرى
- 17.06.2026 [16:54]
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين أذربيجان وغينيا
- 17.06.2026 [15:59]
الرئيس الأوزبكستاني مير ضيائيف يفتتح منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار
- 17.06.2026 [15:27]
نائب وزير الطاقة الأذربيجاني يعلن إطلاق ممر طاقة جديد نحو أوروبا
- 17.06.2026 [15:17]
رصد الزلازل يسجل هزة أرضية في بحر الخزر
- 17.06.2026 [12:57]
إيران تستأنف تصدير النفط الخام
- 17.06.2026 [12:55]
رئيس مكتب الفاو في أذربيجان: نموذج "آسان خدمت" معترف به على المستوى الدولي
- 17.06.2026 [12:44]
رئيس الوزراء الاذربيجاني يتفقد مركز الحضارة الإسلامية في طشقند
- 17.06.2026 [11:19]
العودة الكبرى: جبرائيل تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 17.06.2026 [10:57]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 82 دولارا
- 17.06.2026 [10:54]
النمسا تفوز على الأردن في بطولة كأس العالم
- 17.06.2026 [10:36]
الرئيس إلهام علييف يستقبل عضو مجلس النواب الأمريكي
- 17.06.2026 [10:31]
الأرجنتين تفوز على الجزائر في بطولة كأس العالم
- 17.06.2026 [10:24]
فرنسا تهزم السنغال بنتيجة في بطولة كأس العالم
- 17.06.2026 [10:19]
النرويج تهزم العراق في بطولة كأس العالم
- 17.06.2026 [10:10]
قرعة دوري أبطال أوروبا تضع صباح الأذربيجاني في مواجهة تي إن إس الويلزي
- 16.06.2026 [23:33]
قرعة دوري المؤتمر الأوروبي تضع زيرة الأذربيجاني في مواجهة توربيدو الجورجي
- 16.06.2026 [21:06]