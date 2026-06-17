وزير الخارجية يستقبل سفير السويد بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 18 يونيو سفير مملكة السويد لدى أذربيجان توبياس لورنتسون بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البلد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسائل الحوار السياسي والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والشؤون الإنسانية والتعليم مع التأكيد على أهمية استمرار الزيارات المتبادلة والاتصالات لتطوير العلاقات الثنائية.

وأعرب الوزير بايراموف عن شكره للسفير لورنتسون مقدراً مساهماته في تعزيز الروابط الأذربيجانية السويدية خلال فترة عمله وتمنى له التوفيق في مهامه المقبلة.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي وعملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا وأعمال إعادة الإعمار والتأهيل الجارية في المنطقة في فترة ما بعد الصراع، إلى جانب سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.