رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تبحث التعاون البرلماني مع النائب الأول لرئيسة المجلس الاتحادي الروسي
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
اجتمعت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع النائب الأول لرئيسة المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي أندريه ياتسكين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الأهمية الكبيرة للجنة التعاون كمنصة حيوية لتوسيع الروابط بين برلماني البلدين، مشيدين بالنتائج الإيجابية والمناقشات المثمرة التي شهدها اجتماعها الأخير.
واستعرض الجانبان تطور العلاقات بين الهيئتين التشريعيتين بتطور ناجح مع الإشارة إلى أن اللقاءات المستمرة بين رئيسي البرلمانين والنواب تسهم في تعزيز هذه الروابط.
كما بحث الطرفان قضايا التعاون والتنسيق المشترك داخل المنظمات البرلمانية الدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الشؤون الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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