نشر مقطع فيديو في حسابات الرئيس إلهام علييف على شبكة التواصل الاجتماعي يتعلق بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
نُشر على حسابات التواصل الاجتماعي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مقطع فيديو يتعلق بمراسم الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 المنعقدة في باكو.
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