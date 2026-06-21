أذربيجان مهتمة بتوسيع التعاون مع طاجيكستان في المجالات الاقتصادية والمالية

باكو، 19 يونيو، (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير المالية الأذربيجاني أنار كريموف بالنائب الأول لوزير المالية الطاجيكي مجيدي يوسف خيرالله.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وطاجيكستان وآفاق التعاون المنبثقة عن إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين عام 2024، إضافة إلى نتائج الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة وفرص توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري.

وأشار أنار كريموف إلى أن علاقات الصداقة القائمة بين البلدين تشهد تطورا متواصلا لافتا إلى الديناميكية الإيجابية التي تشهدها حركة التبادل التجاري بينهما. كما شدد على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي مؤكدا وجود إمكانات كبيرة في مجالات الصناعات الزراعية والتعاون الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية.

وفي الوقت نفسه، أكد كريموف الأهمية الاستراتيجية للتعاون في إطار المؤسسات المالية الدولية مشيرا إلى ضرورة تعزيز الدعم المتبادل والتنسيق بين الجانبين ضمن هذه المنصات.

من جانبه، أعرب مجيدي يوسف خيرالله عن ارتياحه للتطور الذي تشهده العلاقات بين أذربيجان وطاجيكستان مؤكدا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية وتنشيط بيئة الاستثمار وتنفيذ مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.

كما شهد اللقاء تبادلا موسعا للآراء حول الإصلاحات الجارية في أذربيجان في مجال المالية العامة، بما في ذلك تخطيط الموازنة ونظام الخزانة وإدارة الدين العام والتحول الرقمي. وأكد الطرفان أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتعاون المؤسسي في هذه المجالات.