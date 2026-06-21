انتهاء المهام الدبلوماسية لسفير ماليزيا لدى أذربيجان

باكو، 19 يونيو، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف بالسفير الماليزي لدى أذربيجان أحمد كامريزاميل بن محمد رضا بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي وآفاق تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان وماليزيا.

وأكد الطرفان أهمية تطوير الحوار السياسي وتكثيف الزيارات والاتصالات المتبادلة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة والشؤون الإنسانية والثقافة.

تمت مناقشة التعاون بين البلدين داخل المنظمات الدولية حيث أشاد الجانبان بالتعاون الفعّال ضمن حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنصات متعددة الأطراف وأهمية القمم المقبلة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ومنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد في أذربيجان لتعزيز هذا التعاون.

كما تناول اللقاء الوضع الإقليمي في مرحلة ما بعد النزاع وعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وآفاق التعاون الإقليمي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مسائل إقليمية ودولية أخرى ذات اهتمام مشترك.