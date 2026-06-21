عضو في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري يزور مقر أناما

باكو، 19 يونيو، (أذرتاج)

عقد رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف اجتماعا مع عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري أبراهام جمال حمادة والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم خلال اللقاء تقديم معلومات مفصلة للوفد حول مجالات عمل الوكالة ومشكلة الألغام التي تواجهها أذربيجان، إضافة إلى عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية واسعة النطاق الجارية في البلد.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.