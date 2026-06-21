زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب منطقة حدودية بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 19 يونيو، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 3.5 درجات منطقة حدودية بين أذربيجان وأرمينيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 19:17 بالتوقيت المحلي في 19 يونيو وعلى عمق 6 كيلومترات.