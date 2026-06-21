ارتفاع سعر برميل النفط
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انخفاض سعر برميل النفط
- [10:58]
تسرب نفطي في بحر الخزر وأذربيجان تحدد المصدر وتوقف الضخ
- 21.06.2026 [15:48]
الملاكم الأذربيجاني يتوج بطلاً لكأس العالم
- 21.06.2026 [15:33]
رئيس مجلس النواب اليمني يصل باكو
- 21.06.2026 [15:22]
هولندا تسحق السويد بخماسية وتتصدر المجموعة
- 21.06.2026 [14:26]
أذربيجان تصدّر شحنة نفط جديدة إلى أرمينيا وتؤمّن عبور بضائع روسية
- 21.06.2026 [13:54]
الخارجية الأذربيجانية تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين
- 21.06.2026 [13:15]
اليابان تسحق تونس برباعية نظيفة
- 21.06.2026 [12:47]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني مع الوفد المرافق له
- 21.06.2026 [12:12]
رئيس مجلس النواب الأردني يصل باكو
- 20.06.2026 [22:01]
وزيرا خارجية أذربيجان وأوزبكستان يبحثان هاتفياً علاقات التحالف والتعاون
- 20.06.2026 [21:56]
الشراكة الإستراتيجية بين أذربيجان وتركمانستان
- 20.06.2026 [20:19]
الولايات المتحدة تهزم أستراليا وتتمسك بصدارة المجموعة
- 20.06.2026 [19:22]
تركيا تخسر أمام باراغواي بهدف نظيف
- 20.06.2026 [16:55]
البرازيل تهزم هايتي بثلاثية نظيفة
- 20.06.2026 [16:32]
إيراكلي كوباخيدزه: لدينا علاقات ممتازة مع أذربيجان
- 20.06.2026 [16:03]
وكالة تطوير الإعلام تحذر من تلاعب المواقع الإخبارية بالبيانات
- 20.06.2026 [16:02]
المغرب تهزم إسكتلندا بهدف نظيف
- 20.06.2026 [15:53]
ستقوم المحاكم العليا للدول التركية بإنشاء منصة معلومات موحدة
- 20.06.2026 [15:46]
عقد لقاء عمل بين ممثلي أذربيجان وبيلاروس
- 20.06.2026 [15:23]
سعر الذهب والفضة يستمر في الانخفاض
- 20.06.2026 [13:50]
ارتفاع النفط الاذربيجاني في الأسواق العالمية
- 20.06.2026 [11:26]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 20.06.2026 [10:57]
زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب منطقة حدودية بين أذربيجان وأرمينيا
- 19.06.2026 [20:29]
عضو في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري يزور مقر أناما
- 19.06.2026 [19:17]
انتهاء المهام الدبلوماسية لسفير ماليزيا لدى أذربيجان
- 19.06.2026 [19:16]
أذربيجان مهتمة بتوسيع التعاون مع طاجيكستان في المجالات الاقتصادية والمالية
- 19.06.2026 [18:45]
دراسة وقائع تدمير وتزوير التراث الوطني والثقافي في غرب أذربيجان
- 19.06.2026 [18:39]
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل إلى كازاخستان
- 19.06.2026 [18:35]
عقد اللجنة الثلاثية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية اجتماعها الدوري
- 19.06.2026 [18:29]
تقييم التعاون بين أذربيجان ورومانيا في مجالي النقل العابر والرقمنة
- 19.06.2026 [18:28]
وزير الخارجية الأذربيجاني يستقبل السفير الألماني المنتهي مدة عمله في البلد
- 19.06.2026 [17:36]
رئاسة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية تُسلَّم إلى بوركينا فاسو
- 19.06.2026 [17:29]
تطوير التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال اللوجستيات العسكرية
- 19.06.2026 [17:28]
باكو تستضيف مؤتمر الاتحاد الأوروبي للجمباز بالعام المقبل
- 19.06.2026 [17:28]
اجتماع مشترك لوزراء خارجية أربع بلاد يعقد في مصر
- 19.06.2026 [17:27]
تعزيز التعاون بين أذربيجان واتحاد جزر القمر
- 19.06.2026 [16:44]
صادرات الشاي من أذربيجان ترتفع بنسبة 21 %
- 19.06.2026 [16:41]
تقييم نشاط المصانع الموجودة في أرمينيا كخطر بيئي
- 19.06.2026 [16:32]
باكستان تستعد للانتقال إلى نظام جوازات السفر الإلكترونية بالكامل
- 19.06.2026 [15:17]
تقييم الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين أذربيجان ومصر
- 19.06.2026 [15:12]
وزير الاقتصاد التشادي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 19.06.2026 [15:09]
سويسرا تهزم البوسنة والهرسك برباعية
- 19.06.2026 [14:50]
بيع سيارات مصنع ناخجوان ضمن برنامج التخريد
- 19.06.2026 [13:21]
بيع سيارات مصنع ناخجوان للسيارات ضمن برنامج التخريد
- 19.06.2026 [13:21]
حجم إنتاج الذهب والفضة في أذربيجان
- 19.06.2026 [12:59]
كندا تسحق قطر بسداسية نظيفة
- 19.06.2026 [12:58]
الرياضي البارالمبي الأذربيجاني يحرز ميدالية فضية في الجائزة الكبرى بتونس
- 19.06.2026 [12:52]
زلزالان يضربان سواحل كامتشاتكا
- 19.06.2026 [12:50]
أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
- 19.06.2026 [12:22]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 19.06.2026 [11:15]
أذربيجان تعيد توطين 18 عائلة أخرى في مدينة خانكندي ضمن برنامج العودة الكبرى
- 19.06.2026 [10:11]
عقد اجتماع الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية أذربيجان ولاتفيا في ريغا
- 18.06.2026 [23:33]
اعتماد إعلان باكو بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في ختام قمة المظالم
- 18.06.2026 [23:12]
وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث التعاون الاقتصادي مع مستشار الرئيس الروماني
- 18.06.2026 [22:37]
توقيع مذكرة تفاهم بين أمناء المظالم في أذربيجان والبوسنة والهرسك
- 18.06.2026 [22:06]
وزير الخارجية يستقبل سفير السويد بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية
- 18.06.2026 [21:51]