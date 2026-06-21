عقد لقاء عمل بين ممثلي أذربيجان وبيلاروس

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

استنادا إلى "خطة التعاون العسكري الثنائي لعام 2026 الموقعة بين وزارة دفاع جمهورية أذربيجان ووزارة دفاع جمهورية بيلاروس"، قام وفد من إدارة خدمة القوات التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية برئاسة العقيد دميتري جوكوفسكي بزيارة إلى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أنه في إطار لقاء العمل الذي عُقد حول موضوع "حفظ النظام والقانون وتنظيم حماية المنشآت العسكرية" التقى رئيس الإدارة العامة للأمن الداخلي والتحقيقات بوزارة الدفاع اللواء أذر إبراهيموف بالضيوف معربا عن سعادته باستقبالهم في البلاد. وأشار اللواء إبراهيموف إلى أن العلاقات الأذربيجانية–البيلاروسية القائمة على الصداقة والأخوّة تستند إلى الثقة المتبادلة والاعتماد المتبادل والدعم المشترك.

من جانبه، أعرب العقيد دميتري جوكوفسكي عن شكره على حفاوة الاستقبال مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء الذي شارك فيه الملحق العسكري لجمهورية بيلاروس لدى أذربيجان، قُدمت للوفد معلومات مفصلة حول مجالات عمل الإدارة العامة، كما جرى الرد على الأسئلة التي أثارت اهتمامهم.

بعد ذلك، زار الضيوف إدارة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. وفي البداية، وضعت أكاليل من الزهور أمام تمثال الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف في ساحة الإدارة وتم إحياء ذكراه بكل احترام وتقدير.

ورحب نائب رئيس الإدارة العامة للأمن الداخلي والتحقيقات – رئيس إدارة الشرطة العسكرية اللواء إلغون علييف بالضيوف مشددا على أهمية الزيارات المتبادلة ومثل هذه اللقاءات في توسيع التعاون العسكري وتبادل الخبرات.

وخلال الاجتماع، قُدم للضيوف عرضٌ موجز تناول تاريخ إدارة الشرطة العسكرية وهيكلها التنظيمي وأنشطتها وتجهيزاتها المادية والفنية وبرامجها التدريبية، كما جرى تبادل الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اطّلع الوفد البيلاروسي على المكاتب الخدمية والصالة الرياضية التابعة للإدارة.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطوا صورة جماعية للذكرى.