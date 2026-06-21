ستقوم المحاكم العليا للدول التركية بإنشاء منصة معلومات موحدة

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

قام وفد برئاسة رئيس المحكمة العليا الأذربيجانية إينام كريموف بزيارة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في المؤتمر الثاني للمحاكم العليا للدول التركية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المحكمة العليا أن إينام كريموف أكد في كلمته خلال المؤتمر أن منظمة الدول التركية حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات مهمة في تعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية. وأشار إلى أن التعاون القانوني يحتل مكانة خاصة في هذه العملية وأن علاقات أذربيجان مع دول العالم التركي في المجال القانوني تشهد تطورا متواصلا من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومبادرات التعاون في مختلف المجالات.

وجاء في الكلمة أن دور المحاكم يكتسب أهمية خاصة ليس فقط في ضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان وحرياته، بل في تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات ايضا. كما أُكد أن النظام القضائي ينبغي أن يواصل تطوير نفسه وتكييف أدائه مع متطلبات العصر الحديث بهدف الحفاظ على ثقة المجتمع بمنظومة العدالة وتعزيزها.

وفي ختام المؤتمر، تم اعتماد البيان المشترك للمؤتمر الثاني للمحاكم العليا للدول التركية. وينص البيان على تعزيز التعاون في مجالات رقمنة الأنظمة القضائية وتقوية حماية حقوق المستثمرين، فضلا عن إنشاء منصة معلومات موحدة بين المحاكم العليا للدول التركية.

وفي إطار الزيارة، عقد إينام كريموف لقاءات مع رئيس المحكمة العليا في كازاخستان أصلانبك ميرغالييف ورئيس المحكمة العليا في قرغيزستان مادربيك ساتييف. وتم خلال هذه اللقاءات تبادل الآراء حول الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الثنائي في المجال القضائي والقانوني.

كما استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الوفد المشارك خلال الزيارة. وأكد توكاييف أن منظمة الدول التركية تؤدي دورا مهما في تطوير التعاون متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات القضائية والقانونية يشهد تعزيزا مستمرا.