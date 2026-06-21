المغرب تهزم إسكتلندا بهدف نظيف

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

فاز المنتخب المغربي على نظيره الإسكتلندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب بوسطن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجل إسماعيل صيباري هدف الفوز للمنتخب الإفريقي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.