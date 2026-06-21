وكالة تطوير الإعلام تحذر من تلاعب المواقع الإخبارية بالبيانات

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

أعلنت وكالة أذربيجان لتطوير الإعلام أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تلاعبت بالبيانات العلمية والإحصائية المنشورة في العدد الـ12 من مجلة "أبيتورينت" التابعة لمركز الامتحانات الحكومي.

ووصف البيان العناوين المبالغ فيها من قبل موقعي "NoComment" و"Medianews" بشأن وفاة عدد من الطلاب بأنها محاولة غير مقبولة لإثارة ضجة وافتعال قلق مجتمعي، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام الصارم بقانون الإعلام ومبادئ الصحافة المهنية، وتوخي الدقة والسياق الصحيح عند تفسير البيانات الإحصائية ونشرها.