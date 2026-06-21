إيراكلي كوباخيدزه: لدينا علاقات ممتازة مع أذربيجان

تبليسي، 20 يونيو، (أذرتاج)

لدينا علاقات ممتازة مع أذربيجان وتركيا وأرمينيا. كما أننا نعمل على تطوير علاقاتنا مع دول آسيا الوسطى إلى أقصى حد ممكن.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه التصريحات أدلى بها رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه خلال حديثه للصحفيين بشأن نتائج زيارته إلى طاجيكستان.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى كازاخستان، فيما سيزور رئيسا أوزبكستان وتركمانستان جورجيا خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف كوباخيدزه: "يتم استثمار مبالغ كبيرة في تعزيز دورنا كممر عبور (ترانزيت) وفي الوقت نفسه نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة. ويُعد ذلك أحد أولوياتنا الرئيسية".