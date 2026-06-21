البرازيل تهزم هايتي بثلاثية نظيفة

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الهايتي بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجل أهداف البرازيل ماتيوس كونيا في الدقيقتين الـ 23 والـ 36 وفينيسيوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.