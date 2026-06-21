تركيا تخسر أمام باراغواي بهدف نظيف

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

خسر المنتخب التركي أمام نظيره الباراغواياني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم. وسجل ماتياس غالارزا هدف اللقاء الوحيد لمنتخب باراغواي من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من عمر المباراة لتنتهي بذلك آمال المنتخب التركي في الصعود للدور المقبل.