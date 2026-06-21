الولايات المتحدة تهزم أستراليا وتتمسك بصدارة المجموعة

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

فاز منتخب الولايات المتحدة على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.

وجاء الهدف الأول عبر اللاعب الأسترالي كاميرون بورغيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ11، قبل أن يضيف أليكس فريمان الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء.