الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني مع الوفد المرافق له

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 21 يونيو رئيس مجلس النواب الأردني مازن تركي سعود القاضي مع الوفد المرافق له.

وأشار رئيس الدولة إلى أن العلاقات بين أذربيجان والأردن تقوم على أسس الصداقة والأخوة، مؤكداً أن البلدين يتبادلان الدعم دائماً، ومعرباً عن ثقته في توسيع نطاق التعاون مستقبلاً في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والبرلمانية وغيرها من القطاعات.

وتطرق الرئيس علييف إلى أهمية مشاركة مازن تركي سعود القاضي في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها في باكو، مؤكداً أن هذه الزيارة تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتتيح في الوقت ذاته فرصة جيدة لمناقشة آفاق التعاون بين السلطتين التشريعيتين في البلدين.

ومن جانبه، نقل مازن تركي سعود القاضي تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى رئيس الدولة.

وأعرب الرئيس علييف عن شكره على هذه التحيات، طالباً نقل تحياته بدورها إلى ملك الأردن ووجّه رئيس الدولة دعوة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لزيارة البلد.

وأعرب الضيف عن شكره لرئيس الدولة على الاستقبال وحسن الضيافة، معتبراً ذلك مؤشراً على علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين أذربيجان والأردن. وأشار بامتنان إلى التطور الناجح للعلاقات بين البلدين بفضل الإرادة السياسية للرئيس الأذربيجاني والملك الأردني.

وقال الضيف إنه نتيجة للسياسة الحكيمة وبعيدة النظر للرئيس إلهام علييف تحولت أذربيجان اليوم إلى بلد جميل وآمن. كما أكد أن التلاحم الوثيق بين الشعب والسلطة في أذربيجان يترجم تحقيق العدالة الاجتماعية في البلد بفضل السياسة التي ينفذها رئيس الدولة.

وأكد مازن تركي سعود القاضي أن أذربيجان تولي دائماً اهتماماً كبيراً للتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي والقضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي وتدعم التضامن الإسلامي باستمرار، مشيراً إلى أن الموقف العادل والراسخ الذي تتخذه أذربيجان من القضية الفلسطينية يحظى بتقدير كبير.

وجدد الضيف تهانيه بمناسبة ضمان أذربيجان سلامة أراضيها وسيادتها، مشيراً إلى أعمال إعادة البناء والتعمير واسعة النطاق التي تشهدها منطقتا قراباغ وزنكزور الشرقية تحت قيادة الرئيس علييف.

كما ذكر مازن تركي سعود القاضي أن جمال مدينة باكو ونظافتها تركا لديه انطباعاً عميقاً.

وأعرب رئيس الدولة عن شكره على الكلمات الطيبة، مشيراً من جانبه إلى أن الأردن يشهد أيضاً تطوراً ناجحاً تحت قيادة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأكد الرئيس علييف أن أذربيجان تبدي دائماً دعماً للتضامن الإسلامي، لافتاً إلى أن أذربيجان تدعم باستمرار حل الدولتين للقضية الفلسطينية على أن تكون القدس الشريف عاصمة لها.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول آفاق العلاقات والاتصالات المستقبلية والشؤون الأخرى ذات الاهتمام المشترك.