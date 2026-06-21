اليابان تسحق تونس برباعية نظيفة

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

فاز المنتخب الياباني على نظيره التونسي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وجاءت رباعية المنتخب الآسيوي عبر دايتشي كامادا في الدقيقة الـ 4 وآياسي أويدا في الدقيقتين الـ 31 والـ 83 وجونيا إيتو في الدقيقة الـ 69 وبهذه النتيجة رفعت اليابان رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني لتواجه السويد في الجولة الأخيرة، بينما تذيلت تونس المجموعة بدون نقاط قبل مواجهتها المقبلة أمام هولندا المتصدرة.