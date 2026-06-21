الخارجية الأذربيجانية تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

أعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 يونيو عن تضامنها مع ملايين اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم.

وأشار البيان إلى أن أكثر من مليون أذربيجاني عانوا لسنوات طويلة من النزوح والحرمان جراء العدوان والاحتلال، مؤكداً أنه بعد استعادة السيادة وسلامة الأراضي، تنفذ الدولة برنامج العودة الكبرى لإعادة النازحين تدريجياً إلى ديارهم الأم بأمان وكرامة.

كما جددت الوزارة التزام باكو بدعم الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وتعزيز الحلول المستدامة وفقاً لمبادئ القانون الدولي.