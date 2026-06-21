هولندا تسحق السويد بخماسية وتتصدر المجموعة

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

اكتسح المنتخب الهولندي نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بمدينة هيوستن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبهذا الفوز العريض رفعت هولندا رصيدها إلى 4 نقاط لتعتلي صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتشهد الجولة المقبلة مواجهة بين هولندا وتونس، فيما تلتقي السويد اليابان.