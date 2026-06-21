الملاكم الأذربيجاني يتوج بطلاً لكأس العالم

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

أحرز الملاكم الأذربيجاني سعيد جمشيد جعفروف الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للملاكمة المقامة في مدينة قوييانغ الصينية وذلك عقب فوزه المستحق في نهائي وزن 75 كجم على البلغاري رامي كيوان بنتيجة 5-0 وبهذا الفوز، أنهى المنتخب الأذربيجاني البطولة التصنيفية الثانية لهذا العام التي شهدت مشاركة 300 ملاكم من 40 بلدا برصيد ثلاث ميداليات ومنها ذهبية وبرونزييتين، بعد أن توج في وقت سابق مراد الله فيردييف في الوزن الـ 80 كجم وألفونسو دومينغيز في الوزن الـ 90 كجم بالميداليتين البرونزيتين.