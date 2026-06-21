تسرب نفطي في بحر الخزر وأذربيجان تحدد المصدر وتوقف الضخ

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

أعلنت شركة "أذ نفط عن رصد بقعة نفطية في المنطقة المائية الواقعة بين جزيرة بئر اللّهي وسواحل قصبة دوبندي في 19 يونيو وتحديد مصدرها بعد عمليات فحص تقنية شاملة.

وأوضحت الشركة أن التسرب نتج عن أضرار ميكانيكية في أحد أنابيب النفط المغمورة تحت الماء رجحت المعطيات الأولية أن تكون ناجمة عن اصطدام جسم خارجي مثل مرساة سفينة.

وفور تحديد الخلل، تم إيقاف ضخ النفط عبر الأنبوب المتضرر وتشكيل مقر عمليات للسيطرة على الوضع، في حين تباشر فرق مشتركة من وزارة الطوارئ والشركة أعمال تنظيف المياه والمناطق الساحلية وتطهيرها.