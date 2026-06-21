باكو، 22 يونيو، (اذرتاج)

أُقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف.

كان حرس الشرف اصطف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

واستقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية لرئيس تركمانستان.

ثم تم عزف النشيدين الوطنيين الأذربيجاني والتركماني.

ثم تبادل الطرفان تقديم أعضاء وفدين للرئيس الأذربيجاني والرئيس التركماني.

واستعرض حرس الشرف أمام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف تحت أصداء النشيد العسكري.

وفي ختام الحفل التقطت صورة فوتوغرافية رسمية.