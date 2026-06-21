باكو تستضيف الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

تُعقد في باكو الدورة العشرون لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

أفادت وكالة أذرتاج أن الدورة تشهد مشاركة وفود برلمانية من أكثر من 40 دولة وأكثر من 10 رؤساء برلمانات إلى جانب ممثلين عن 10 منظمات دولية. وستتناول المناقشات موضوع "تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال التعاون البرلماني". ويشارك في الحدث أكثر من 400 مندوب إجمالا.

وفي إطار الدورة، ستُعقد اجتماعات اللجنة العامة واللجنة التنفيذية وجمعية الأمناء العامين ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة ولجنة الشؤون القانونية والثقافية والحوار بين الحضارات والأديان ولجنة حقوق الإنسان وشؤون المرأة والأسرة، بالإضافة إلى اجتماعات الهياكل الأخرى التابعة للاتحاد حيث ستتم مناقشة الوثائق المدرجة على جدول الأعمال وإبداء الملاحظات بشأنها.