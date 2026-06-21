بلاسوار تستضيف اجتماعا تشاوريا إقليميا لمناقشة برنامج تطوير الزراعة والاستزراع المائي لفترة 2026–2030 محدث

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

عُقد بمدينة بلاسوار اجتماع تشاوري إقليمي لمتابعة تنفيذ "برنامج الدولة لتطوير مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030" المعتمد بالمرسوم الرئاسي في منطقة شروان صاليان الاقتصادية.

وأوضح مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خالد أحدوف أن البرنامج يمثل وثيقة استراتيجية للانتقال إلى نموذج الإنتاج المكثف وتوسيع قدرات التصنيع والتصدير.

ومن جانبه، أعلن نائب وزير الزراعة سيمور سفرلي عن اختيار منطقة صاليان كمنطقة تجريبية لتجميع الأراضي الزراعية وتطبيق الحلول الرقمية، بينما أكد النائب الأول لرئيس وكالة موارد المياه خيام محمدوف أن الأولوية ستكون لتحديث شبكات الري وتقليل الهدر عبر الحساب الدقيق للمياه وتوعية المزارعين في ولايات بلاسوار وحاجي قابل ونفطتشالا.

11.38

انطلقت في مدينة بلاسوار أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي المخصص لمناقشة "برنامج الدولة لتطوير مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية في جمهورية أذربيجان للأعوام 2026-2030".

ويضم الاجتماع ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة ورؤساء المؤسسات الزراعية والمزارعين، حيث يركز على بحث التوجهات ذات الأولوية في برنامج الدولة وتوسيع قدرات الإنتاج والتصنيع الحديثة إضافة إلى آليات تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في المناطق الإقليمية.