مساعد الرئيس: الهدف الأساسي هو ضمان الانتقال من النهج الزراعي التوسعي إلى التنمية المكثفة في القطاع الزراعي

بيلاسوار، 22 يونيو، (أذرتاج)

صرح مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية والاقتصادية خالد أحدوف خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي في مدينة بلاسوار المكرس لمناقشة برنامج الدولة لتنمية مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والاستزراع المائي للفترة 2026–2030 بان برنامج الدولة يعد وثيقة استراتيجية تحدد نموذج التنمية الجديد للقطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة، كما يشكل خارطة طريق مهمة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتوسيع قدرات التصنيع والتصدير والارتقاء بسلاسل القيمة، بالإضافة إلى نقل قطاعي الصيد البحري والاستزراع المائي إلى مرحلة جديدة من التطور.

أفادت وكالة أذرتاج أن مساعد الرئيس أكد أن الهدف الأساسي ليس مجرد زيادة حجم الإنتاج، بل تحقيق إنتاج أعلى جودة وأكثر وفرة من كل هكتار، أي ضمان الانتقال في القطاع الزراعي من النهج التوسعي إلى التنمية المكثفة.