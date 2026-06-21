خالد أحدوف: برنامج الدولة الجديد سيسرّع الانتقال إلى نموذج إنتاج زراعي مكثف وقادر على المنافسة

بيلاسوار، 22 يونيو، (أذرتاج)

قال مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية والاقتصادية خالد أحدوف خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي في مدينة بلاسوار المكرس لمناقشة برنامج الدولة لتنمية مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والاستزراع المائي للفترة 2026–2030 إن البرنامج يهدف إلى ضمان التنمية المستدامة لإنتاج المنتجات الزراعية خلال الأعوام 2026–2030 وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرات الإنتاج المحلي والإنتاجية والقيمة المضافة والتوجه نحو التصدير وتسريع الانتقال إلى نموذج إنتاج مكثف وقادر على المنافسة وتطوير سلاسل القيمة في القطاع الزراعي وتوسيع فرص وصول المزارعين إلى الخدمات الزراعية الحديثة، فضلا عن تنمية قطاعي الصيد البحري والاستزراع المائي.

وأكد أحدوف أنه "لا شك في أن مخرجات المناقشات ستسهم في توضيح آليات تنفيذ برنامج الدولة وفي تحقيق نتائج أقوى في القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة".