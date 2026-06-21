نائب الوزير: يجب توسيع البنية التحتية للتخزين إلى جانب زيادة إنتاج الحبوب

بيلاسوار، 22 يونيو، (أذرتاج)

أكد نائب وزير الزراعة الاذربيجاني سيمور سفرلي خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي في مدينة بلاسوار المكرس لمناقشة برنامج الدولة لتنمية مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والاستزراع المائي للفترة 2026–2030 أن توسيع البنية التحتية للتخزين يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع زيادة إنتاج الحبوب.

وأضاف أن إنشاء صوامع للحبوب وخطوط للتجفيف والتنظيف والفرز في المنطقة من شأنه أن يقلل من اضطرار المزارعين إلى بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة مباشرة بعد الحصاد.

وأشار سفرلي إلى أن برنامج الدولة يستهدف رفع السعة الإجمالية لصوامع الحبوب على مستوى البلاد من 1.9 مليون طن إلى نحو 2.05 مليون طن، كما يهدف إلى زيادة سعة مخازن التبريد المخصصة للمنتجات الزراعية من 400 ألف طن إلى ما يقارب 500 ألف طن.