أذر تليكوم وتليكوم أرمينيا توقعان اتفاقية لتأمين عبور الإنترنت عبر أذربيجان

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

وقعت شركتا أذر تليكوم وتليكوم أرمينيا اتفاقيات ثنائية لتأمين الاتصال الدولي بشبكة الإنترنت لأرمينيا عبر أراضي أذربيجان.

وبموجب هذا الاتفاق، ستعمل شركة أذر تليكوم باعتبارها مشغل إنترنت رئيسي في المنطقة على توسيع جغرافيا إمدادات الحركة الدولية وتأمين ترانزيت حركة الإنترنت باتجاه أرمينيا باستخدام بنيتها التحتية الخاصة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنويع مسارات الاتصال وزيادة موثوقية شبكات الاتصالات في المنطقة.

يذكر أن أذر تليكوم تقود حالياً مشروع "طريق الحرير الرقمي" العابر للقارات لإنشاء ممر رقمي جديد بين أوروبا وآسيا.