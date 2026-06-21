إقامة مراسم إهداء ناقلة النفط "دوستلوق" عبر الإنترنت بحضور رئيسي أذربيجان وتركمانستان

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

أُقيمت في 22 يونيو مراسم إهداء ناقلة النفط "دوستلوق" عبر الإنترنت بمشاركة رئيسي أذربيجان إلهام علييف وتركمانستان سردار بردي محمدوف.

أفادت وكالة أذرتاج أن ناقلة النفط "دوستلوق" التي قدمتها أذربيجان هدية إلى تركمانستان، تم بناؤها في حوض باكو لبناء السفن. ويبلغ الطول الإجمالي للناقلة 141 متر وعرضها 16.9 مترا وغاطسها 4.54 أمتار. وأما حمولتها الساكنة (الوزن الساكن) فتبلغ 7875 طن.

ويعكس بناء هذه الناقلة في أذربيجان تطور صناعة بناء السفن الوطنية، كما يُسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين أذربيجان وتركمانستان. ويؤكد المشروع كذلك قدرة حوض باكو لبناء السفن على تنفيذ مشاريع بناء سفن كبيرة الحجم ومتقدمة تقنيا.

وقد نجح الحوض حتى الآن في إنجاز مشاريع بناء 14 سفينة وإصلاح أكثر من 170 سفينة. ويضم سجل طلباته حاليا 17 سفينة، منها 11 سفينة قيد الإنشاء، بينما توجد 6 سفن أخرى في مرحلة التصميم والتخطيط.