تعادل سلبي بين بلجيكا وإيران في كأس العالم باكو، 22 يونيو، أذرتاج

حسم التعادل السلبي 0-0 مواجهة المنتخب البلجيكي ونظيره الإيراني في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكمل المنتخب الأوروبي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ناثان نجوي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 66 من المباراة التي أدارها الحكم الدولي الأرجنتيني داريو هيريرا. هذا وفي الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 27 يونيو، تلتقي إيران مصر، فيما تواجه بلجيكا نيوزيلندا في اليوم ذاته.