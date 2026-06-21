تعزيز التعاون البرلماني بين البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

عُقد في باكو 22 يونيو الاجتماع السادس والخمسون للجنة التنفيذية التابعة لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ضمن الدورة العشرين لمؤتمر الاتحاد.

أفادت وكالة أذرتاج أن الاجتماع شهد مشاركة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية للبلاد الأعضاء في المنظمة إلى جانب عدد من المسؤولين الرسميين.

في كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد خريشي نياس أهمية هذا الحدث، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين الأعضاء وتطوير المبادرات المشتركة فيما بينها.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوفد الأذربيجاني لدى الاتحاد رفائيل حسينوف أن المبادئ الأساسية التي كانت وراء تأسيس المنظمة وجمعت البلاد الأعضاء تحت مظلتها لا تزال ثابتة منذ البداية. وأضاف أن هذه المبادئ تتمثل في العمل المشترك والبحث الجماعي عن حلول للقضايا والتحديات التي تهم البلاد وشعوبها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد البرلمانات وبرنامج الفعاليات إلى جانب عدد من المسائل التنظيمية الأخرى.