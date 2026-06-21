اجتماع تشاوري إقليمي في شارور لمناقشة برنامج تطوير الزراعة والاستزراع المائي بنخجوان

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

بناءً على تكليف من الرئيس إلهام علييف، عقد في مدينة شارور اجتماع تشاوري إقليمي لمنطقة نخجوان الاقتصادية مخصص لمناقشة "برنامج الدولة لتطوير مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030".

وشهد الاجتماع حضوراً لمسؤولين حكوميين ورؤساء السلطات التنفيذية والمزارعين وأصحاب العمل، حيث ركزت النقاشات على الأهداف والأولويات الرئيسية لبرنامج الدولة وآليات الدعم الزراعي الجديدة والاستخدام الفعال للموارد المائية والتربة وتطوير البنية التحتية للتصنيع والخدمات اللوجستية الزراعية.