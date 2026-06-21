إسبانيا تتغلب على السعودية برباعية نظيفة في كأس العالم

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

تغلب المنتخب الإسباني على نظيره السعودي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أتلانتا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وجاءت رباعية الماتادور الإسباني عبر لامين يامال في الدقيقة الـ 11 وميكيل أويارزابال في الدقيقتين الـ 21 والـ 24، في حين سجل المدافع السعودي حسان التمبكتي هدفاً في مرماه بالخطأ في الدقيقة الـ 49 من اللقاء الذي أداره الحكم الدولي البرازيلي رافائيل كلاوس.

هذا وفي الجولة الثالثة المقررة في 27 يونيو، تتنافس إسبانيا مع أوروغواي، بينما تواجه السعودية منتخب كابو فيردي.