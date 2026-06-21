المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

واجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة التي أُقيمت على ملعب "BC Place" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

وافتتح فين سيرمان التسجيل لمنتخب نيوزيلندا في الدقيقة الـ 15. وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب المصري في قلب النتيجة بفضل أهداف مصطفى زيكو د58 ومحمد صلاح د67 وتريزيغيه د83 ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب المصري أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. وكان الفريق قد خاض سابقا ثماني مباريات في البطولة، تعادل في ثلاث منها وتلقى الهزيمة في خمس مباريات.