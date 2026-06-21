تطهير مساحة 1710.16 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)
نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 21-16 يونيو 84 لغما مضادا للمشاة و29 لغما مضادا للدبابات و514 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات تارتار وأغدام وكلبجر وأغدره وخوجالي وخانكندي وخوجاوند ولاجين وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.
وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 1710.16 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.
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