الأمين العام للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي: العالم الإسلامي يمر بمرحلة حساسة

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

قال الأمين العام لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد خريشي نياس خلال الاجتماع السابع لجمعية الأمناء العامين الذي عُقد في إطار الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إن العالم الإسلامي يمر حاليا بمرحلة حساسة تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

أفادت وكالة أذرتاج أن عن الأمين العام نياس قوله إن هذا الوضع يفرض على الجميع مسؤولية مضاعفة لتعزيز العمل البرلماني المشترك وتبادل الخبرات والمعارف الناجحة وتطوير الأدوات المؤسسية بما يتوافق مع تطلعات وآمال شعوب البلدان الإسلامية.

وأشار إلى أن دور الأمناء العامين يظل محوريا في تعزيز التنسيق بين البرلمانات الإسلامية والدولية وإعداد برامج التدريب وبناء القدرات وتحديث الأنظمة والإجراءات البرلمانية. كما أكد أهمية الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة للارتقاء بالأداء البرلماني ودعم تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد ومتابعة نتائج الاجتماعات ذات الصلة بكفاءة عالية.

وفي ختام كلمته، أعرب محمد خريشي نياس عن شكره لأذربيجان على حسن الضيافة والتنظيم الرفيع المستوى، معربا عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تعزيز وتطوير العمل البرلماني الإسلامي المشترك.