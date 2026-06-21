معهد أذربيجان للإلهيات يحتفي بتخريج دفعة جديدة ويتوسع في التعليم الديني

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

أعلن رئيس معهد أذربيجان للإلهيات عاقل شيرينوف بمناسبة "يوم التخرج" عن تخرج 59 طالباً هذا العام منهم 55 في مرحلة البكالوريوس و4 في مرحلة الماجستير وبينهم طالبان أجنبيان.

وأشار شيرينوف إلى أن كلية باكو للإلهيات التابعة للمعهد احتفلت أيضاً بتخريج دفعتها الأولى التي تضم 15 طالباً وهي خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم الديني وتأهيل الطلاب لمواصلة دراساتهم العليا.

وأكد رئيس المعهد أن الخريجين يمتلكون فرصاً واسعة للعمل في المؤسسات الحكومية واللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية ومؤسسة ترويج القيم الروحية إضافة إلى تعيينهم كأئمة ومؤدين للشعائر الدينية، تماشياً مع أهداف المعهد في إعداد كوادر دينية مهنية وملتزمة بمبادئ الدولة.