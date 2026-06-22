وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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تبادل الوثائق الأذربيجانية التركمانستانية

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

أُقيمت في 22 يونيو مراسم تبادل الوثائق الموقعة بين جمهورية أذربيجان وتركمانستان بحضور الرئيسين إلهام علييف وسردار بردي محمدوف.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيسين وقّعا خلال المراسم على البيان المشترك .

وتبادل رئيس لجنة الجمارك الأذربيجانية شاهن باقروف ورئيس دائرة الجمارك التركمانستانية مقصد خُداي قولييف وثيقة "الشروط الفنية لتبادل المعلومات الأولية حول البضائع ووسائل النقل بين جمهورية أذربيجان وتركمانستان".

كما تبادل رئيس لجنة الجمارك الأذربيجانية شاهن باقروف ورئيس دائرة الجمارك التركمانستانية مقصد خُداي قولييف وثيقة "بروتوكول التعاون بين لجنة الجمارك الأذربيجانية ودائرة الجمارك التركمانستانية بشأن التعاون في مجال الإحصاءات الجمركية للتجارة المتبادلة".

وتبادل وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد غائبوف ورئيس لجنة الدولة للتربية البدنية والرياضة التركمانستاني الله ويردي سفروف وثيقة "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة" بين وزارة الشباب والرياضة الأذربيجاني ولجنة الدولة للتربية البدنية والرياضة التركمانستانية.

كما تبادل وزير العمل والحماية الاجتماعية الأذربيجاني أنار علييف ووزير العمل والحماية الاجتماعية التركمانستاني محمد سيد سلفوف وثيقة "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العمل والحماية الاجتماعية" بين وزارتي العمل والحماية الاجتماعية للسكان الأذربيجانية والعمل والحماية الاجتماعية التركمانستانية.

وأجرى وزير الصحة الأذربيجاني تيمور موساييف ووزير الصحة والصناعة الطبية التركمانستاني مراد فيردي غائبوف تبادل وثيقة "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة بين وزارتي البلدين".

كما تبادل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الصحة والصناعة الطبية التركمانستاني مراد فيردي غائبوف وثيقة "اتفاقية التعاون في مجال الأمن الغذائي بين حكومتي جمهورية أذربيجان وتركمانستان" .

ثم تبادل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الصناعة الانتاج الإنشائي التركمانستاني طوي قولي نوروف وثيقة "برنامج التعاون الصناعي للفترة 2026–2028 بين حكومتي أذربيجان وتركمانستان".

وتبادل وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني ورئيس شركة "تركمان نفط" قوفانج أغاخانوف وثيقة "اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين حكومتي أذربيجان وتركمانستان" .

ثم تبادل وزير الاقتصاد الأذربيجاني الرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان تركمانستان ميكائيل جباروف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني خواجه مراد كلدي مرادوف وثيقة "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة بين وزارتي الزراعة الأذربيجانية والتركمانستانية".

كما تبادل وزير الاقتصاد الأذربيجاني الرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان تركمانستان ميكائيل جباروف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني خواجه مراد كلدي مرادوف وثيقة "مذكرة التفاهم بين بنك أذربيجان المركزي ووزارة المالية والاقتصاد التركمانستاني".

ثم أجرى وزير الاقتصاد الأذربيجاني الرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان تركمانستان ميكائيل جباروف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني خواجه مراد كلدي مرادوف تبادل وثيقة "الاتفاقية حول الاتجاهات الأساسية لتطوير وتعميق التعاون الاقتصادي بين حكومتي أذربيجان وتركمانستان".

وتبادل وزير الخارجية الأذربيجاني جهون بايراموف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني ووزير الخارجية رشيد مردوف وثيقة "برنامج التعاون للفترة 2026–2029 بين وزارتي خارجية أذربيجان وتركمانستان" .

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