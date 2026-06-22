رئيس مجلس النواب الأردني يزور مقبرة الشرف وحديقة النصر في باكو

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

قام رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية مازن تركي سعود القاضي بزيارة مقبرة الشرف على هامش زيارته الرسمية أذربيجان حيث أحيى ذكرى الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني ومؤسس الدولة الأذربيجانية الحديثة حيدر علييف ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد البرلماني الأردني برئاسة مازن القاضي زار حديقة النصر في باكو ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وأحيا ذكرى شهداء حرب الوطن.

وخلال الزيارة، تم إطلاع الضيوف على معلومات حول حديقة النصر التي أُنشئت تخليدا لذكرى النصر التاريخي الكبير الذي حققته أذربيجان في حرب الوطن ولإبقاء ذكرى الشهداء خالدة في الذاكرة.