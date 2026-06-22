الإعلان عن حجم الغاز الطبيعي المنقول عبر خط أنابيب تاب إلى أوروبا

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

قال المدير الإداري لشركة تشغيل خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب أيه جي لوكا شكياباتي في مقابلة حصرية مع وكالة أذرتاج إن أكثر من 59.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني تم نقله إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب حتى الآن منذ ديسمبر 2020 . وتم توصيل نحو 4 مليارات متر مكعب إلى بلغاريا وأكثر من 5.5 مليارات متر مكعب إلى اليونان وحوالي 49.3 مليار متر مكعب إلى إيطاليا.

أوضح شكياباتي أن القدرة التشغيلية الأولية لخط أنابيب تاب يمكن توسيعها تدريجيا لتتجاوز 20 مليار متر مكعب سنويا. كما يتم طرح القدرة الإضافية لنقل الغاز إلى السوق عبر اختبارات السوق الدورية.

وفي إطار أحدث مشروع توسيع، تم منذ بداية العام الجاري تشغيل قدرة إضافية تبلغ 1.2 مليار متر مكعب على أساس طويل الأمد وهو ما يُعد مرحلة مهمة في عملية توسيع خط أنابيب تاب.

كما أشار إلى أن المرحلة غير الملزمة من اختبار السوق التي بدأت في يوليو من العام الماضي، ما تزال مستمرة حاليا.