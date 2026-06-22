نائب وزير الزراعة الاذربيجاني : يجب تطبيق التسوية بالليزر وأساليب الري الحديثة في حقول الحبوب المروية

بلاسوار، 22 يونيو، (أذرتاج)

قال نائب وزير الزراعة الاذربيجاني سيمور سفرلي خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي في مدينة بلاسوار المكرس لمناقشة برنامج الدولة لتنمية مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والاستزراع المائي للفترة 2026–2030 إن أحد أهم اتجاهات الزراعة في المنطقة هو زراعة الحبوب حيث يتمثل الهدف الأساسي في رفع إنتاجية القمح والشعير وزيادة إمدادات القمح الغذائي من الإنتاج المحلي وتحسين دخل المزارعين.

يجب تطبيق التسوية بالليزر وأساليب الري الحديثة في حقول الحبوب المروية.

أفادت وكالة اذرتاج عن سفرلي قوله إن إنجاز عملية الحصاد في الوقت المناسب وبدون خسائر يُعد مسألة بالغة الأهمية أيضا.

وأضاف أن التوزيع السليم للحصادات (الكومباين) بين المناطق والمزارع وإعداد جداول الحصاد مسبقا، بالإضافة إلى إنشاء آليات الاستخدام المشترك للآلات من شأنه أن يساهم في تقليل خسائر المحاصيل.