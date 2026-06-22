نائب وزير الزراعة الاذربيجاني: نستهدف رفع إنتاج منتجات الاستزراع المائي إلى 7.7 آلاف طن

بيلاسوفار، 22 يونيو، (أذرتاج)

قال نائب وزير الزراعة الاذربيجاني سيمور سفرلي إن منطقة شروان صاليان الاقتصادية ولا سيما ولايتي نفطتشالا وصاليان تتمتعان بإمكانات كبيرة لتطوير قطاعي الصيد البحري والاستزراع المائي وبفضل قربها من بحر الخزر ونهر كور وغيرها من المسطحات المائية، تتوافر في المنطقة فرص واسعة للحفاظ على الثروة السمكية الطبيعية وتربية الأسماك في ظروف اصطناعية.

أفادت وكالة أذرتاج عن سفرلي قولهه إن جهود استعادة المخزون السمكي تتطلب مواصلة إنتاج صغار الأسماك وإطلاقها في المسطحات المائية مع تقييم نتائج هذه الإجراءات استنادا إلى المتابعة والرصد العلمي.

وأضاف ان تطوير الاستزراع المائي لا يسهم فقط في تخفيف الضغط على المخزونات السمكية الطبيعية، بل يتيح ضمان إنتاج مستقر على مدار العام وتوفير فرص العمل أيضا. ويستهدف برنامج الدولة زيادة إنتاج منتجات الاستزراع المائي على مستوى البلاد من 3.4 آلاف طن إلى 7.7 آلاف طن. ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري تحديث مزارع الأسماك القائمة في المنطقة وإنشاء مزارع جديدة للاستزراع المائي وتحديد المسطحات المائية الصالحة للإنتاج.