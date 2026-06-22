نائب الوزير: برنامج الدولة للأعوام 2026–2030 يشمل 5 أهداف و86 إجراء محددا

بلاسوار، 22 يونيو، (أذرتاج)

صرح نائب وزير الزراعة الاذربيجاني سيمور سفرلي خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي في مدينة بلاسوار المكرس لمناقشة برنامج الدولة لتنمية مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والاستزراع المائي للفترة 2026–2030 بان برنامج الدولة يشمل 5 أهداف و5 أولويات رئيسية و16 مجالا للنشاط و86 إجراء و23 مؤشرا مستهدفا. ويُظهر ذلك أن الوثيقة ليست مجرد إطار عام أو رؤى شاملة، بل برنامج تنموي متكامل يتضمن إجراءات محددة وآليات تنفيذ واضحة ونتائج قابلة للقياس أيضا.

أفادت وكالة أذرتاج أن سفرلي قال إن "برنامج الدولة يحدد عددا من المحاور الأساسية، من بينها زيادة إنتاجية القمح والقطن وتوسيع المساحات التي تُطبق فيها أنظمة الري الحديثة وتحسين الحالة الاستصلاحية للأراضي وتطبيق تقنية التسوية بالليزر وإنشاء مزارع مكثفة لتربية الماشية والدواجن وتطوير قطاعي الصيد البحري والاستزراع المائي، إضافة إلى توسيع قدرات التخزين والتصنيع والخدمات اللوجستية".