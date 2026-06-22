رئيس أوزبكستان يستقبل سفير أذربيجان

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيائيف في 22 يونيو السفير الأذربيجاني الذي أنهى مهامه الدبلوماسية في البلد حسين قولييف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الرئيس الأوزبكستاني أن الرئيس ميرضيائيف أشاد بالعمل الفعّال الذي قام به السفير خلال فترة عمله وبمساهمته الشخصية في تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين أوزبكستان وأذربيجان.

وتم التأكيد على تطور الحوار النشط بين البلدين على أعلى المستويات وتحقيق تقدم ملحوظ في المجالات التجارية والاقتصادية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل كبير وتم إنشاء 280 شركة برأسمال أذربيجاني إضافة إلى شركة استثمار مشتركة.

كما جرى التأكيد على أن مشاريع التعاون في مجالات الجيولوجيا والزراعة والنقل والتخطيط العمراني والنسيج والصناعات الدوائية وغيرها لا تزال في مرحلة نشطة إلى جانب تنفيذ برامج مهمة للتبادل الثقافي والإنساني.

وفي ختام اللقاء، منح رئيس أوزبكستان السفير قولييف وسام "مِهْنَت شُهرَتي" تقديرا لمساهمته المهمة في تعزيز العلاقات متعددة الجوانب بين أوزبكستان وأذربيجان. كما أعرب السفير عن امتنانه العميق لهذا التقدير وشكر الرئيس الأوزبكي على دعمه الشامل لتطوير التعاون بين البلدين.