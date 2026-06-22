اللاعب الأذربيجاني يتوج بالبرونزية في بطولة فرنسا الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

اختُتمت منافسات البطولة الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي أُقيمت في مدينة مولوز الفرنسية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة البارالمبية الوطنية الأذربيجانية أن لاعب الريشة الطائرة الأذربيجاني من اصحاب الهمم إبراهيم علييف أحرز الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي للرجال (فئة سو5) وقد خاض الرياضي البالغ من العمر 20 عاما المنافسات إلى جانب اللاعب البولندي بارتلوميي مروج.

وفي دور المجموعات، حقق الثنائي فوزا على البرازيليين راموس سانتوس وييلي رودريغيس، بينما خسر أمام ثنائي تايبيه الصينية المكوّن من جين يو فانغ وتشيو يو بو.

ورغم ذلك، تمكن إبراهيم علييف وشريكه البولندي من بلوغ الدور نصف النهائي حيث واجها الماليزيين محمد أزري وشياه ليك هو في مباراة حاسمة للتأهل إلى النهائي.

وبعد مواجهة قوية ومثيرة، خسر الثنائي المباراة لينهي البطولة متوجا بالميدالية البرونزية.