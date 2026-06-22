متسلقتان أذربيجانيتان يتسلقان قمة مونتي باتيرنو في إيطاليا

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

حققت المتسلقات الأذربيجانيات فيدان محمدوفا وسيما سفروفا عضوتا اتحاد تسلق الجبال الأذربيجاني، إنجازاً جديداً في جبال الدولوميت شمالي إيطاليا.

وأفاد الاتحاد بأن الرياضيتين نجحتا خلال يومي 18-19 يونيو في صعود قمة "مونتي باتيرنو" البالغ ارتفاعها 2744 متر الواقعة في كتلة "تري شيمي دي لافاريدو" المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ووصلت العضوتان إلى القمة عبر مسار "دي لوكا إنركوفلر فيا فيراتا" الذي يعد من أشهر المسارات وأكثرها تعقيداً من الناحية الفنية وتتميز المرتفعات بممرات صخرية وتصاعدية وأنفاق تاريخية تعود للحرب العالمية الأولى.

كما اطلعت محمدوفا وسفروفا على البنية التحتية لتسلق الجبال ومعايير السلامة في المنطقة، مما يسهم في تمثيل الرياضة الأذربيجانية دولياً.