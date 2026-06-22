رئيسا اذربيجان وتركمانستان يدليان ببيانين صحفيين محدث

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

أدلى رئيسا جمهورية اذربيجان إلهام علييف وتركمانستان سردار بردي محمدوف في 22 يونيو حزيران اليوم ببيانين صحفيين في باكو.

وألقى الرئيس إلهام علييف ببيان صفحي أولا.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيانه الصحفي عن تحديد مسارات التطوير المستقبلي لعلاقات الصداقة والأخوة بين البلدين، مشيراً إلى إصدار توجيهات محددة لإعداد خطط شاملة تمهيداً لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة المقرر عقده الشهر المقبل في تركمانستان للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأعرب الرئيس علييف عن تقديره بدء أعمال بناء مسجد في مدينة فضولي بمبادرة من الزعيم الوطني التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف خلال زيارته في يوليو من العام الماضي كخطوة لإعادة إعمار منطقة قراباغ، واصفاً هذا الإجراء بأنه تجسيد للمشاعر الودية المتبادلة، مع الإشارة إلى الروابط التاريخية والثقافية التي تكللت بتوأمة مدينتي باكو وعشق أباد وكذلك فضولي وأركاداغ وتنظيم أيام الثقافة المتبادلة في مدن البلدين.

وتوجه الرئيس الأذربيجاني بالشكر لتركمانستان على دعمها النشط لقبول أذربيجان عضواً كاملاً في المجلس الاستشاري لرؤساء دول آسيا الوسطى، معتبراً هذا الإجراء حدثاً تاريخياً يسهم في صياغة منطقة آسيا الوسطى الكبرى كإقليم جيوسياسي وجيواقتصادي موحد يعتمد على الروابط التاريخية والثقافية واللوجستية المشتركة.

وأكد الرئيس علييف أن التعاون في مجال النقل واللوجستيات يحمل أهمية استراتيجية تتجاوز النطاق الإقليمي لتوفير ممرات آمنة ترتكز على التفاعل السياسي، معلناً الاتفاق على تعزيز التنسيق لزيادة تدفق الشحنات الحالية وجذب حركة النقل من بلاد ثالثة، مما يجعل هذا القطاع أولوية قصوى في العمل الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى عزم البلدين، بوصفهما يمتلكان ثروات معدنية وموارد طاقة واسعة، على توحيد الجهود والتعاون في هذا المجال، مشيداً بالإنجازات التنموية والبنيوية والسياحية التي حققتها تركمانستان ومؤكداً استمرار دعم باكو لسياسة الحياد التي تنتهجها عشق أباد التي تحظى بدعم دولي واسع.

ـبملنلمبـ

ثم أدلى الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف ببيان صحفي.

وأعلن الرئيس سردار بردي محمدوف أنه تم بحث الوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية بشكل مفصل، حيث توجت اللقاءات بتوقيع حزمة من الوثائق الثنائية المهمة لتطوير التعاون في المجالات الرئيسية بما يخدم المصالح طويلة الأجل للبلدين والشعبين.

وأشاد الرئيس التركمانستاني بالمسار الديناميكي والمستقر للعلاقات القائمة على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، مؤكداً استعداد البلدين لمواصلة التعاون الفعال في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ذات النفوذ، فضلاً عن استمرار التفاعل الوثيق بين تركمانستان وأذربيجان ضمن التعاون الخماسي للدول المطلة على بحر الخزر.

وأوضح الرئيس بردي محمدوف أن المباحثات شهدت مناقشة مستفيضة للتعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تم تحديد قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الكيميائية والنسيج كاتجاهات ذات أولوية، مع تأكيد التوصل إلى اتفاق لإقامة تعاون وثيق في إنشاء ممرات النقل والترانزيت عبر أراضي البلدين على طول خط النقل من الشرق الى الغرب.

وأشار رئيس تركمانستان إلى إيلاء اهتمام خاص لتطوير الروابط الثقافية والإنسانية، مؤكداً جاهزية الطرفين لتوسيع الاتصالات بين النخب الثقافية وتنظيم أيام الثقافة المتبادلة سنوياً، استناداً إلى ما يجمع الشعبين من تقاليد حسن الجوار الممتدة لقرون والتاريخ المشترك واللغة والقيم الروحية.

وأعرب الضيف الرفيع عن تقديره المساهمة الشخصية الكبيرة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تعزيز العلاقات الثنائية، متوجهاً بالشكر على إهداء ناقلة النفط "دوستلوق" (الصداقة) بوصفها رمزاً للأخوة بين البلدين، ومؤكداً أن جمهورية أذربيجان تتقدم بثقة على طريق التنمية والازدهار مع تمنياته للشعب الأذربيجاني بالسلام والتقدم المستدام.